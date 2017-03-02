Расстрелявший соперника у Индустриального суда в Ижевске осужден на 6 лет

Опубликована: Сегодня 12:36

Мужчина, стрелявший в своего противника по судебному делу у здания Индустриального суда Ижевска 31 марта 2015 года около 16 часов, осужден на 6 лет строгача. 

В решении Индустриального суда говорится: "Увидев потерпевшего, подсудимый вышел из своего автомобиля и произвел не менее пяти прицельных выстрелов из карабина в голову и туловище потерпевшего, причинив телесные повреждения и физическую боль." Он был задержан полицейскими и судебным приставом, после чего до до вынесения приговора пребывал под домашним арестом.

Напомним, что в суде рассматривался имущественный спор, участники которого вышли после процесса на улицу и повздорили между собой. Один из них достал из его салона охотничье ружье «Сайга» и выстрелил в противника 5 раз, после чего избил его в помещении кафе, куда попытался убежать раненый. 
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