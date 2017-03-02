У бывшего Индустриального техникума в Ижевске появился новый владелец

Опубликована: Сегодня 13:28

фото: gallery.ru
У здания бывшего Индустриального техникума в Ижевске появился новый владелец. Бизнесмен Армен Оганезов приобрел его на прошедшем во вторник, 28 февраля, аукционе за 41 764 800 рублей. Вместе со зданием в собственность предпринимателя перешла и земля площадью в 3370 квадратных метров. Начальная цена лота составляла 39,7 млн рублей: 21,7 млн рублей – само здание, 18 млн рублей – участок под ним. Шаг аукциона - 1 988 800 рублей.

В пустующем несколько лет здании появится ресторан и гостиница. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал новый владелец. Также в здании может появиться зал для банкетов, свадеб, выставок и других мероприятий. По словам бизнесмена, фасад сохранит свой первозданный вид.

«С самим зданием мы ничего не будем делать. Оно останется в той же красе. Вся прелесть этого здания в том, какое оно есть», - сказал Армен Оганезов. Внутри проведут реконструкцию, так как помещение находится в полуаварийном состоянии.
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