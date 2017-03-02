У бывшего Индустриального техникума в Ижевске появился новый владелец

Опубликована: Сегодня 13:28



фото: gallery.ru фото: gallery.ru

В пустующем несколько лет здании появится ресторан и гостиница. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал новый владелец. Также в здании может появиться зал для банкетов, свадеб, выставок и других мероприятий. По словам бизнесмена, фасад сохранит свой первозданный вид.«С самим зданием мы ничего не будем делать. Оно останется в той же красе. Вся прелесть этого здания в том, какое оно есть», - сказал Армен Оганезов. Внутри проведут реконструкцию, так как помещение находится в полуаварийном состоянии.