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Встреча у мульд таксиста и справляющей нужду бабушки закончилась преступлением
Опубликована: Сегодня 14:29 Мусорка рядом с отделением Сбербанка на востоке Москвы стала местом встречи пожилой москвички и таксиста, вследствие которой справившая малую нужду женщина лишилась сумки с деньгами, а искавший туалет мужчина стал обладателем 95 тыс. рублей и банковской карты, сообщила пресс-служба местного УВД.
Как пишет телеканал «360», описанные события произошли на минувшей неделе в районе Ивановское: снявшая со счета крупную сумму пенсионерка на выходе из Сбербанка ощутила острую нужду и немедля отправилась к стоявшим неподалеку мусорным бакам. Там ее и застал перебравшийся год назад в столицу с Украины 39-летний Роман Бойко, который тоже искал уединения с целью оправиться.
«Я в согнутом виде была, лица его не видела. Сумку свою повесила на руку», — описала произошедшее москвичка.
Злоумышленнику не составило труда вырвать сумку, хотя он и получил удар тростью по спине. «На помощь» пенсионерке пришел незнакомец, который поинтересовался у пострадавшей, что же произошло, и тут же устремился в погоню, но, как видно на кадрах, сел в туже машину, что и Роман.
Понимая абсурдность ситуации, женщина постеснялась обратиться в полицию, но решила поделиться историей с сотрудниками того самого Сбербанка, а уже они вызвали стражей порядка. Через несколько дней подозреваемого задержали — им оказался водитель такси, который сознался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
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