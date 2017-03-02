За вовлечение подростка в занятие проституцией в Ижевске задержали директора мужского клуба

Опубликована: Сегодня 15:24

фото: cluub.ru
В Ижевске за вовлечение в интимную сферу деятельности 16-летней девушки возбуждены уголовные дела в отношении директора мужского клуба и двух его администраторов.

Было установлено, что подозреваемые организовали в салоне занятие проституцией другими лицами, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. Кроме того, в ноябре 2016 года путем уговора и подкупа злоумышленники вовлекли в оказание интимных услуг 16-летнюю девушку. По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали 26-летнего директора клуба и двух администраторов 1985г.р. и 1990г.р.

В настоящее время директор салона и один из администраторов находятся под домашним арестом, со второго администратора взята подписка о невыезде. По фактам вовлечения в занятие проституцией возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
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