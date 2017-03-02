За вовлечение подростка в занятие проституцией в Ижевске задержали директора мужского клуба

Опубликована: Сегодня 15:24



фото: cluub.ru фото: cluub.ru

Было установлено, что подозреваемые организовали в салоне занятие проституцией другими лицами, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике. Кроме того, в ноябре 2016 года путем уговора и подкупа злоумышленники вовлекли в оказание интимных услуг 16-летнюю девушку. По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали 26-летнего директора клуба и двух администраторов 1985г.р. и 1990г.р.В настоящее время директор салона и один из администраторов находятся под домашним арестом, со второго администратора взята подписка о невыезде. По фактам вовлечения в занятие проституцией возбуждены уголовные дела. За данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.