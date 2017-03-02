Программу выплат материнского капитала могут продлить до 2023 года

Опубликована: Сегодня 16:25



фото: stroyka74.ru фото: stroyka74.ru

Напомним, что материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2015 году размер выплат по этой программе составил около 453 тысяч рублей, причем в прошлом году эта сумма не индексировалась.