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Программу выплат материнского капитала могут продлить до 2023 года
Опубликована: Сегодня 16:25 Еще на 5 лет продлить программу выплаты материнского капитала предложило Министерство труда России. Об этом сообщает Российская газета. Действие данной программы должно закончиться в 2018 году, сейчас же поступило предложение продлить ее до 2023 года.
Напомним, что материнский капитал - действующая в России с 2007 года мера поддержки семей, в которых родился второй или последующий ребенок. В 2015 году размер выплат по этой программе составил около 453 тысяч рублей, причем в прошлом году эта сумма не индексировалась.
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