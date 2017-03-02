За хищение 52,3 млн руб в Ижевске судят бывшего заместителя начальника почтамта

Опубликована: Сегодня 17:29

фото: primrep.ru
В Первомайском районном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Ижевского почтамта. Как сообщает пресс-служба суда, на данный момент исследуются доказательства, представленные стороной обвинения.

Согласно версии следствия, мужчина систематически похищал деньги, предназначенные на ремонт 11 структурных подразделений регионального управления почтовой службы. Общий ущерб составил 52,3 млн руб. По данному факту в августе 2015 года возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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