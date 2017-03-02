За хищение 52,3 млн руб в Ижевске судят бывшего заместителя начальника почтамта

Опубликована: Сегодня 17:29



фото: primrep.ru фото: primrep.ru

Согласно версии следствия, мужчина систематически похищал деньги, предназначенные на ремонт 11 структурных подразделений регионального управления почтовой службы. Общий ущерб составил 52,3 млн руб. По данному факту в августе 2015 года возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.