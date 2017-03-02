Медвежатину без документов нашли в кафе столицы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 18:22

фото: rshn43.ru
В одном из кафе Ижевска 22 февраля была обнаружена медвежатина без оттиска ветеринарного клейма овальной формы. "На мясо отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, потому невозможно оказалось идентифицировать товар и определить территориальное и видовое происхождение мяса, его ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения", - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Продукция была изъята из оборота, изолирована в отдельную холодильную камеру и помещена на ответственное хранение.
От мяса были отобраны пробы и отправлены для проведения лабораторных исследований.



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