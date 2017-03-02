Медвежатину без документов нашли в кафе столицы Удмуртии

Опубликована: Сегодня 18:22



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Продукция была изъята из оборота, изолирована в отдельную холодильную камеру и помещена на ответственное хранение.От мяса были отобраны пробы и отправлены для проведения лабораторных исследований.