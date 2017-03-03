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В полиции Увы проведут проверку по поводу изъятия детей из благополучной семьи
Опубликована: Сегодня 08:32 Полицейские Удмуртии проверят действия коллег, забравших детей из увинской семьи, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Удмуртской Республике.
Поводом для проверки стал материал ИА Regnum. Стражи порядка в Уве изъяли из благополучной и не самой бедной по местным меркам семьи двоих детей, нарушив при этом нормы закона, сообщили журналисты.
Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Ксения Крылова, пишет, что полицейские диктовали родственникам семьи, что нужно писать в заявлениях, на основании которых и забрали малышей.
«Министром назначена служебная проверка по этому поводу. Срок он поставил до 20 марта», - рассказали в пресс-службе.
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