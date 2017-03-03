Двух братьев из Воткинска осудят за угон ВАЗа в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:28



фото: school8-kirov.ru фото: school8-kirov.ru

Следователи выяснили, что 18 декабря прошлого года братья 24-х и 17-ти лет, младший из которых за неделю до случившегося получил условный срок за грабеж, приехали в Ижевск из Воткинска и употребили спиртные напитки. Ночью на улице Молодежной они встретили незнакомую 20-летнюю девушку, которая парковала автомобиль ВАЗ-2114. «Братья решили угнать автомобиль и с этой целью предложили девушке-водителю отвезти их за плату на Воткинское шоссе. Потерпевшая согласилась и отвезла обвиняемых в указанное место. Там один из братьев выхватил ключ из замка зажигания, а другой с применением насилия попытался затащить потерпевшую на заднее сиденье. Однако девушке удалось вырваться и убежать», - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. На угнанном автомобиле братья уехали в Воткинск и на следующий день были задержаны сотрудниками ГИБДД в Пермском крае в результате преследования после отказа выполнить требование об остановке транспортного средства.В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.