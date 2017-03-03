Двух братьев из Воткинска осудят за угон ВАЗа в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:28

фото: school8-kirov.ru
Двое братьев из Воткинска предстанут перед судом в Ижевске за совершенное здесь преступление. Молодых людей обвиняют по п. «а», «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, с угрозой применения такого насилия).

Следователи выяснили, что 18 декабря прошлого года братья 24-х и 17-ти лет, младший из которых за неделю до случившегося получил условный срок за грабеж, приехали в Ижевск из Воткинска и употребили спиртные напитки. Ночью на улице Молодежной они встретили незнакомую 20-летнюю девушку, которая парковала автомобиль ВАЗ-2114. «Братья решили угнать автомобиль и с этой целью предложили девушке-водителю отвезти их за плату на Воткинское шоссе. Потерпевшая согласилась и отвезла обвиняемых в указанное место. Там один из братьев выхватил ключ из замка зажигания, а другой с применением насилия попытался затащить потерпевшую на заднее сиденье. Однако девушке удалось вырваться и убежать», - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике. На угнанном автомобиле братья уехали в Воткинск и на следующий день были задержаны сотрудниками ГИБДД в Пермском крае в результате преследования после отказа выполнить требование об остановке транспортного средства.

В отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.



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