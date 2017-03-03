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Открытый Кубок Ижевска по картингу пройдет на стадионе«Динамо»
Опубликована: Сегодня 10:27 Открытый Кубок Ижевска по картингу состоится 12 марта на ледовом покрытии стадиона «Динамо».
Турнир организуют Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Управление по физической культуре и спорту, Управление по делам молодежи, РОО «Федерация автомобильного спорта Удмуртии», «Спортивно-технический центр «Автомобилист», ООДМТТ «Автомобилист».
Расписание соревнований:
с 8-00 до 9-50 Административный и Технический контроль.
9-30 Собрание участников и представителей (брифинг).
с 10-00 до 10-30 Официальные тренировки
с 10-30 до 12-00 Финальные заезды
12-00 Официальное открытие (перерыв, тишина)
с 12-30 до 15-00 Финальные заезды (продолжение)
15-30 Церемония награждения и закрытия соревнований.
Вход для зрителей бесплатный!
Подробности можно узнать по тел.: 66-01-66, Управление по делам молодежи и 46-35-07, Центр «Автомобилист».
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