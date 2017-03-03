Открытый Кубок Ижевска по картингу пройдет на стадионе«Динамо»

Опубликована: Сегодня 10:27

фото: vk.com/izhkart
Открытый Кубок Ижевска по картингу состоится 12 марта на ледовом покрытии стадиона «Динамо». 

Турнир организуют Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Управление по физической культуре и спорту, Управление по делам молодежи, РОО «Федерация автомобильного спорта Удмуртии», «Спортивно-технический центр «Автомобилист», ООДМТТ «Автомобилист».

Расписание соревнований:

с 8-00 до 9-50 Административный и Технический контроль.

9-30 Собрание участников и представителей (брифинг).

с 10-00 до 10-30 Официальные тренировки

с 10-30 до 12-00 Финальные заезды

12-00 Официальное открытие (перерыв, тишина)

с 12-30 до 15-00 Финальные заезды (продолжение)

15-30 Церемония награждения и закрытия соревнований.

Вход для зрителей бесплатный!

Подробности можно узнать по тел.: 66-01-66, Управление по делам молодежи и 46-35-07, Центр «Автомобилист».



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