Открытый Кубок Ижевска по картингу пройдет на стадионе«Динамо»

Опубликована: Сегодня 10:27



фото: vk.com/izhkart фото: vk.com/izhkart

Турнир организуют Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, Управление по физической культуре и спорту, Управление по делам молодежи, РОО «Федерация автомобильного спорта Удмуртии», «Спортивно-технический центр «Автомобилист», ООДМТТ «Автомобилист».Расписание соревнований:с 8-00 до 9-50 Административный и Технический контроль.9-30 Собрание участников и представителей (брифинг).с 10-00 до 10-30 Официальные тренировкис 10-30 до 12-00 Финальные заезды12-00 Официальное открытие (перерыв, тишина)с 12-30 до 15-00 Финальные заезды (продолжение)15-30 Церемония награждения и закрытия соревнований.Вход для зрителей бесплатный!Подробности можно узнать по тел.: 66-01-66, Управление по делам молодежи и 46-35-07, Центр «Автомобилист».