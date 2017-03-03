Около 600 млн рублей выделят на ремонт дорог Ижевска в 2017 году

Опубликована: Сегодня 11:31

фото: dashyndra92.beon.ru
На ремонт дорог в Ижевске в 2017 году выделят около 600 млн рублей. Об этом на пресс-конференции журналистам ИА «Сусанин» рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Алексей Красноперов.

Данные средства выделят из федерального, республиканского и местного бюджета. Ремонт планируется на 32 участках автодорог. Начнут его после того, как установится устойчивая плюсовая температура, ориентировочно в начале апреля. Это буду улицы: Студенческая, Удмуртская, Карла Либкнехта, Кирова. Проведение капитального ремонта дорог города в этом году не предусмотрено. Такое решение связано с нехваткой финансирования. «Капитальный ремонт будет проводится только в 2019 году» - сказал заместитель начальника - главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Хариусов.
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