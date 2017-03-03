Около 600 млн рублей выделят на ремонт дорог Ижевска в 2017 году

Опубликована: Сегодня 11:31



фото: dashyndra92.beon.ru фото: dashyndra92.beon.ru

Данные средства выделят из федерального, республиканского и местного бюджета. Ремонт планируется на 32 участках автодорог. Начнут его после того, как установится устойчивая плюсовая температура, ориентировочно в начале апреля. Это буду улицы: Студенческая, Удмуртская, Карла Либкнехта, Кирова. Проведение капитального ремонта дорог города в этом году не предусмотрено. Такое решение связано с нехваткой финансирования. «Капитальный ремонт будет проводится только в 2019 году» - сказал заместитель начальника - главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Хариусов.