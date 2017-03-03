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В Ижевске 8 УК наказали за несвоевременную очистку крыш от снега
Опубликована: Сегодня 12:24 Прокуратура Ленинского района Ижевска в январе-феврале текущего года выявила нарушения в деятельности управляющих компаний, в частности содержание кровель домов и козырьков подъездов. В ходе проверки 48 многоквартирных домов выяснилось, что несвоевременно проводят работы по расчистке кровель домов от снежных навесов, наледи и сосулек, что создает угрозу безопасности жизни и здоровья граждан, следующие обслуживающие организации:
- МУП «Горсервис»;
- МУП «МУК – Спецдомоуправление»;
- ООО УК «ЖРП № 8»;
- ООО УК «Родник»;
- ООО «УК Кедр»;
- ООО фирма «Соболь»;
- ООО УК «Ижевское управление жилищным фондом»;
- ООО «Городская УК».
Руководителям этих управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона. Виновные должностные лица организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по выявленным нарушениям руководители управляющих организаций приглашены в прокуратуру района для составления административных производств по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс рублей; на юридических лиц - от 40 до 50 тыс рублей.
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