В Ижевске 8 УК наказали за несвоевременную очистку крыш от снега

Опубликована: Сегодня 12:24



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- МУП «Горсервис»;- МУП «МУК – Спецдомоуправление»;- ООО УК «ЖРП № 8»;- ООО УК «Родник»;- ООО «УК Кедр»;- ООО фирма «Соболь»;- ООО УК «Ижевское управление жилищным фондом»;- ООО «Городская УК».Руководителям этих управляющих организаций внесены представления об устранении нарушений закона. Виновные должностные лица организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.Кроме того, по выявленным нарушениям руководители управляющих организаций приглашены в прокуратуру района для составления административных производств по ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений). Данная статья предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4 до 5 тыс рублей; на юридических лиц - от 40 до 50 тыс рублей.