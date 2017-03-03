Для реконструкции набережной в Ижевске потребуется 4,2 млрд рублей

Опубликована: Сегодня 13:32

фото: udmgp.ru
На завершение работ по реконструкции набережной ижевского пруда потребуются 4,2 млрд рублей. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на пресс-конференции в пятницу, 3 марта, рассказал премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев.

По его словам, власти разделили эту работу на несколько этапов. Первый – от эспланады до устья реки Подборенки. Его стоимость определили в 600 млн рублей. «Второй участок от Подборенки до пляжа - там необходимо почти 2 млрд - продолжим берегоукрепление - это самые дорогие работы. Без них это все будет опять размываться. Попытаемся привлечь на второй этап в том числе федеральные средства, как нам удалось когда-то на первый этап привлечь средства», - сказал Савельев. Ориентировочная стоимость третьего этапа реконструкции набережной пруда Ижевска составляет 1,6 млрд рублей. Эти деньги необходимы на работы по укреплению берегов водоема, благоустройство территории, строительство пешеходных дорожек и увязка парка Кирова с прилегающей к нему территорией.

«На первый этап есть проект. А на остальные пока «прожекты». Будем превращать в разряд проектов и, в том числе, выходить на федерацию на софинансирование. Потому что нам самим 4,2 млрд потянуть будет достаточно тяжело», - пояснил глава регионального кабинета министров.

Работы на набережной начнутся в этом году с ремонта тротуаров и пешеходных дорожек в сторону пляжа.



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