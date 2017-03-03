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Проститутки прошли маршем по центру Киева, требуя легализации их деятельности
Опубликована: Сегодня 14:28 Митинг работников секс-индустрии проходит сегодня в украинской столице. Жрицы любви и просто сочувствующие прошли маршем от Рады до администрации президента Петра Порошенко, пишет Life. Проститутки требуют легализовать их род деятельности и отменить штрафы для ночных бабочек.
Как сказано на официальном сайте организаторов и странице мероприятия в "Фейсбуке", акция приурочена к Международному дню защиты прав секс-работников. Один из активистов в каске и солнцезащитных очках передал представителю украинского Кабмина законопроект об отмене статьи административного кодекса о штрафах за занятия проституцией.
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