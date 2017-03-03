Проститутки прошли маршем по центру Киева, требуя легализации их деятельности

Опубликована: Сегодня 14:28

фото: скриншот видео
Митинг работников секс-индустрии проходит сегодня в украинской столице. Жрицы любви и просто сочувствующие прошли маршем от Рады до администрации президента Петра Порошенко, пишет Life. Проститутки требуют легализовать их род деятельности и отменить штрафы для ночных бабочек.

Как сказано на официальном сайте организаторов и странице мероприятия в "Фейсбуке", акция приурочена к Международному дню защиты прав секс-работников. Один из активистов в каске и солнцезащитных очках передал представителю украинского Кабмина законопроект об отмене статьи административного кодекса о штрафах за занятия проституцией.
Загрузка...
Теги
свадьба туризм вода зоопарк Игра ГИБДД МЧС бюджет торговля инвалид США Новый год/Рождество ДТП звезда Ижевск спортсмен выборы безопасность самолет Дмитрий Медведев убийство Можга занятость суд Ува технологии ЖКХ Малая Пурга армия природа рейтинг пожар СКП музыка дети выставка школа оружие кино дороги конкурс прокуратура полиция телевидение бизнес образование МВД хоккей траур погода Интернет банк ИжГТУ видео преступление Балезино наркотики терроризм медицина молодежь религия Александр Волков ветеран биатлон Владимир Путин физкультура Голливуд правительство алкоголь семья долг Госсовет УР Завьялово штраф ремонт промышленность транспорт строительство Сарапул ГЖД Ижавто Глазов Удмуртия мода животные Воткинск праздник Украина футбол финансы депутат Москва недвижимость Россия лес фестиваль пенсия здоровье творчество СМИ
Все теги
Яндекс.Погода