Экономический форум в Сочи привлек внимание иностранных инвесторов

Опубликована: Сегодня 15:37

В Сочи завершился Российский инвестиционный форум, где были представлены "Новые проекты для роста", сообщает SM-News. 

Ведущую внутрироссийскую площадку для кросс-культурных коммуникаций между представителями инновационных направлений отечественного бизнеса, руководителями регионов и топ-менеджментом компаний Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии, прибывшими в новый российский "Давос" для переоценки инвестиционной привлекательности России и в надежде заключения обоюдовыгодных соглашений. 

В работе форума было задействовано более 4 тысяч человек. Что же, подобная активность зарубежной бизнес-элиты по отношению к, пусть и открытому, но формально сугубо внутрироссийскому форуму, наглядно демонстрирует готовность и даже заинтересованность зарубежных инвесторов в получении своей доли пирога в виде доступа к проектам на восстановившемся, невзирая на пресловутые санкции, российского рынка. 

Причем хочется особо отметить, что подобная активность иностранного бизнеса осуществляется "в темную", без публичной демонстрации интереса курирующих данные компании властей тех же США, Британии и Японии. Забыли наши заокеанские "партнеры" и из приспешники одну мудрость: "что русскому хорошо, то немцу - смерть". Ну, или на злобу дня, можно перефразировать чуть более прозаично в былинном стиле: "кто к нам санкциями придет - тот от санкций и ..."



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