Инцидент произошел на борту летевшего в Ижевск самолета

Опубликована: Сегодня 16:22



фото: aviateka.ru фото: aviateka.ru

«На борту находился подвыпивший гражданин, который много и громко разговаривал. Пассажирам это не нравилось, все ему стали делать замечания», - отметили в ведомстве. Один из пассажиров самолета решил силой осадить говоруна, однако бортпроводники быстро их разняли. В Ижевске самолет уже ожидали правоохранители. Они выяснили, что 31-летний житель Ижевска возвращался из Москвы домой.По факту произошедшего составили два протокола – за нахождение на борту самолета в нетрезвом виде и за хулиганство. Представители ведомства подчеркнули, что мужчина уже раскаялся в произошедшем, однако ответить за свое поведение ему все же предстоит по закону.Свою версию произошедшего также выложила в соцсеть одна из пассажирок неспокойного рейса.