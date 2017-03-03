Инцидент произошел на борту летевшего в Ижевск самолета

Опубликована: Сегодня 16:22

фото: aviateka.ru
На борту летевшего из Москвы в Ижевск самолета произошла потасовка. Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе ижевского линейного отдела МВД России на транспорте, инцидент произошел в пятницу, 3 марта.

«На борту находился подвыпивший гражданин, который много и громко разговаривал. Пассажирам это не нравилось, все ему стали делать замечания», - отметили в ведомстве. Один из пассажиров самолета решил силой осадить говоруна, однако бортпроводники быстро их разняли. В Ижевске самолет уже ожидали правоохранители. Они выяснили, что 31-летний житель Ижевска возвращался из Москвы домой.

По факту произошедшего составили два протокола – за нахождение на борту самолета в нетрезвом виде и за хулиганство. Представители ведомства подчеркнули, что мужчина уже раскаялся в произошедшем, однако ответить за свое поведение ему все же предстоит по закону.

Свою версию произошедшего также выложила в соцсеть одна из пассажирок неспокойного рейса.
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