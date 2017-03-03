|
Продаваемое в Ижевске дешевое сливочное масло оказалось фальсификатом
Опубликована: Сегодня 17:36 В феврале 2017 года в крупных торговых сетях и на рынках Ижевска были отобраны 11 проб сливочного масла для лабораторных исследований на качественный состав, заявленный производителем, в т. ч. фальсификацию. Основным принципом для отбора проб явилась низкая цена. Стоимость образцов варьировалась от 27 до 100 рублей.
"По результатам проведенных лабораторных исследований две пробы оказались положительными, выявлено несоответствие по жирно-кислотному составу жировой фазы, не соответствующему молочному жиру. Это продукция от производителей из Свердловской и Московской областей", - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. За данное правонарушение виновные будут привлечены к административной ответственности.
Загрузка...