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Два сайта, продающие водительские права и удостоверения сотрудников МВД, закрыли по требованию Глазовской прокуратуры
Опубликована: 3 Марта 2017 г. 18:29 Суд удовлетворил требования Глазовской межрайонной прокуратуры, заблокировав интернет-сайты по продаже водительских прав, а также удостоверений сотрудников МВД и прокуратуры.
В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено 2 сайта, предлагающие покупку удостоверения сотрудника прокуратуры и МВД Российской Федерации, при этом заказ можно сделать «online», а также сайт, предлагающий покупку водительских прав категории A B C D в течение одного дня «с доставкой на дом».
За подделку, изготовление и сбыт поддельных документов (бланков) предусмотрена уголовная ответственность. В связи с этим, в соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» распространение такой информации на территории РФ запрещено.
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