Житель Ижевска имитировал угон иномарки ради получения страховой выплаты

Опубликована: Сегодня 11:31



фото: twitter.com фото: twitter.com

В начале февраля 2017 года мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении у него автомобиля "Хёндай Солярис". В ходе оперативно-разыскных мероприятий иномарка была обнаружена на территории Ижевска. Сотрудники полиции установили лицо, причастное к угону автомобиля, им оказался родственник «потерпевшего». Он пояснил, что совершил преступление по просьбе самого владельца.За заведомо ложный донос о совершении преступления владелец иномарки, 23-летний житель Ижевска, был задержан. Полицейские установили, что злоумышленник, получив копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту кражи его автомобиля, обратился в страховую компанию с целью получения страховой выплаты в размере 700 тыс рублей.