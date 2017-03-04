Житель Ижевска имитировал угон иномарки ради получения страховой выплаты

Опубликована: Сегодня 11:31

фото: twitter.com
Житель Ижевска ответит перед судом за заведомо ложный донос об угоне иномарки. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ, а так же решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту покушения на совершение мошенничества в отношении страховой компании.

В начале февраля 2017 года мужчина обратился в полицию с заявлением о хищении у него автомобиля "Хёндай Солярис". В ходе оперативно-разыскных мероприятий иномарка была обнаружена на территории Ижевска. Сотрудники полиции установили лицо, причастное к угону автомобиля, им оказался родственник «потерпевшего». Он пояснил, что совершил преступление по просьбе самого владельца.

За заведомо ложный донос о совершении преступления владелец иномарки, 23-летний житель Ижевска, был задержан. Полицейские установили, что злоумышленник, получив копию постановления о возбуждении уголовного дела по факту кражи его автомобиля, обратился в страховую компанию с целью получения страховой выплаты в размере 700 тыс рублей.
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