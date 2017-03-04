Кубок Братины уже точно не достанется хоккейному клубу «Ижсталь»

Опубликована: Сегодня 18:41



фото: hcizhstal.ru фото: hcizhstal.ru

«Вывел вперед клуб из Усть-Каменогорска в середине первого периода Денис Игнашин. Во втором игровом отрезке Антон Кочуров счет сравнял, но через 7 минут Леонид Метальников вновь вывел вперед хозяев льда. В заключительном игровом отрезке Талгат Жайлауов заработал право исполнить буллит и сам же его уверенно реализовал, увеличив преимущество «Торпедо» до двух шайб. За 5 минут до финальной сирены рулевой «сталеваров» Сергей Душкин сменил голкипера Романа Смирягина на пятого «полевого» игрока, однако хоккеисты из столицы Удмуртии не смогли использовать преимущество. За 2,5 минуты до конца поединка Кирилл Князев все-таки поразил ворота соперника, а за 1,5 минуты до финального свистка Смирягин вновь покинул «рамку», но это не помогло «сталеварам». Так увидел журналист эту игру.В итоге – 3:2 в пользу «Торпедо». Эта победа стала четвертой в серии – клуб из Казахзстана впервые в истории вышел в ¼ кубка Братины. В предыдущих встречах соперник «Ижстали» побеждал со счетом 1:0, 3:2 и 2:1. Клуб из Удмуртии выиграл лишь однажды – 3:2.