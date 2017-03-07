Биатлонистка из Удмуртии заняла третью ступень пьедестала в Контиолахти

Опубликована: Сегодня 08:32

фото: biathlonrus.com
Уроженка Удмуртии Ульяна Кайшева завоевала «бронзу» в гонке преследования на этапе кубка IBU в финском Контиолахти. Биатлонистка из Можги допустила один промах на огневых рубежах и финишировала позже лидера на 3,7 секунды.

Победительницей стала немка Анна Вайдель, преодолевшая дистанцию за 31 минуту и 7,8 секунды с двумя промахами. «Серебро» досталось еще одной россиянке - Виктории Сливко (+2,8 секунды).
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