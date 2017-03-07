Биатлонистка из Удмуртии заняла третью ступень пьедестала в Контиолахти

Опубликована: Сегодня 08:32



фото: biathlonrus.com фото: biathlonrus.com

Победительницей стала немка Анна Вайдель, преодолевшая дистанцию за 31 минуту и 7,8 секунды с двумя промахами. «Серебро» досталось еще одной россиянке - Виктории Сливко (+2,8 секунды).