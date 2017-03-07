Украинский артист получил травму во время циркового фестиваля в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:26

Иностранный артист повредил ногу во время циркового фестиваля в Ижевске. Травмой завершилось выступление акробатической четверки "Атлантис" из Украины.

Артисты вышли на арену в субботу, 4 марта. После исполнения одного из самых сложных трюков один из участников упал и схватился за колено. По счастью, элемент был последним в номере. Несмотря на боль, артист поклонился зрителям, после чего, хромая, удалился за кулисы.



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