Украинский артист получил травму во время циркового фестиваля в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:26





Артисты вышли на арену в субботу, 4 марта. После исполнения одного из самых сложных трюков один из участников упал и схватился за колено. По счастью, элемент был последним в номере. Несмотря на боль, артист поклонился зрителям, после чего, хромая, удалился за кулисы.