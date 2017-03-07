Властям Ижевска указали на проблему затопленных дорог

Опубликована: Сегодня 10:21

фото: inform69.ru
Глава Удмуртии обратил внимание властей Ижевска на ситуацию с паводком. Как пишет информагентство «Сусанин», Александр Соловьев высказался на эту тему на аппаратном совещании органов госвласти, в понедельник, 6 марта.

«Одна из наших проблем – паводок. По предварительному прогнозу неблагоприятное развитие паводка будет в 20 регионах, в том числе в нашей Удмуртии. Нам сказали, что уровень снега сегодня высокий. Я проезжал по территории города в выходные – вода бежит по дорогам. Мы не сбережем так наши дороги, Юрий Александрович (глава Ижевска Юрий Тюрин – прим.ред.). Вода размывает битум, затем все будет вылетать. Может нужно подсказать, чтобы лодки купили», - обратился руководитель региона к главе Ижевска Юрию Тюрину.

Александр Соловьев призвал градоначальника уже сейчас продумать свои действия. «При всем уважении к вам, давайте думать, что делать. Затопим опять весь город. Петр Матвеевич (начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин – прим.ред.), давайте будем действовать сообща. Обратимся к заводам, к предприятиям. А зайдите во дворы. Там вообще не проехать», - сказал Соловьев.



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