До -10 °С будет опускаться ночная температура в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:24

фото: kp.by
Осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся 6 марта в течение всего дня и в ночь на 7 марта в Удмуртии. Температура воздуха ночью в центральных и северных районах прогнозируется опустится до -1..-6 °С, местами до -10 °С. "Завтра днем давление воздуха будет расти, ветер ослабнет, а небольшой снег пройдет лишь местами", - сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

Благодаря антициклону, в ближайшие дни в республике будет наблюдаться тихая и сухая погода со значительными перепадами температуры: ночью столбики термометров будут опускаться до -7..-12 °С (а местами и ниже), днем подниматься до 0..-5 °С. Лишь к концу недели ночные температуры воздуха приблизятся к дневным. На дорогах в ближайшие дни ожидается гололедица.
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