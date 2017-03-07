|
До -10 °С будет опускаться ночная температура в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 11:24 Осадки в виде снега и мокрого снега сохранятся 6 марта в течение всего дня и в ночь на 7 марта в Удмуртии. Температура воздуха ночью в центральных и северных районах прогнозируется опустится до -1..-6 °С, местами до -10 °С. "Завтра днем давление воздуха будет расти, ветер ослабнет, а небольшой снег пройдет лишь местами", - сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
Благодаря антициклону, в ближайшие дни в республике будет наблюдаться тихая и сухая погода со значительными перепадами температуры: ночью столбики термометров будут опускаться до -7..-12 °С (а местами и ниже), днем подниматься до 0..-5 °С. Лишь к концу недели ночные температуры воздуха приблизятся к дневным. На дорогах в ближайшие дни ожидается гололедица.
Загрузка...