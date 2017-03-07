До -10 °С будет опускаться ночная температура в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 11:24



фото: kp.by фото: kp.by

Благодаря антициклону, в ближайшие дни в республике будет наблюдаться тихая и сухая погода со значительными перепадами температуры: ночью столбики термометров будут опускаться до -7..-12 °С (а местами и ниже), днем подниматься до 0..-5 °С. Лишь к концу недели ночные температуры воздуха приблизятся к дневным. На дорогах в ближайшие дни ожидается гололедица.