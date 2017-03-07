В Ижевске директор на год лишился работы за невыплату зарплаты сотрудникам

Опубликована: Сегодня 12:28

фото: misanec.ru
В Ижевске по инициативе прокуратуры руководитель ООО «Керамика» был дисквалифицирован за невыплату заработной платы. Как сообщается на сайте прокуратуры Удмуртии, работникам предприятия не выплачена заработная плата с июня по сентябрь 2016 года на сумму 4,8 млн рублей.

Ранее на предприятии неоднократно проводились проверки исполнения трудового законодательства, вследствие чего директор неоднократно привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения. По результатам последней проверки прокуратура предъявила в суд иски с требованием о взыскании заработной платы на сумму около 4 млн руб.

Кроме того, в отношении руководителя было заведено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч.4 ст.5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение). Окончено оно было дисквалификацией директора сроком на 1 год. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена.



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