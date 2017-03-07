О сложной ситуации на дорогах Ижевска рассказал Александр Первухин

Опубликована: Сегодня 13:28

фото: biwork.ru
Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин назвал ситуацию на дорогах Удмуртии сложной. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом он заявил в ходе своего выступления, в понедельник, 6 марта, на аппаратном совещании органов государственной власти.

«За 2 недели сотрудниками ГИБДД задержали 253 водителя. 24 человека повторно сели за руль пьяными. Обстановка на дорогах остается сложной. Вы знаете, что мы за последнюю неделю потеряли первого ребенка. 12 лет девочка, она училась в коррекционной школе. Мы разбирались почему подвоза не было и выяснили, что она работает в интернатном типе», - рассказал Александр Первухин. Он также обратил внимание руководителей школ в преддверии каникул на дорожную ситуации, в том числе, и рядом с образовательными учреждениями.



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