Профилактическое мероприятие «Такси» проходит в Ижевске

Опубликована: Сегодня 14:24

фото: susanin.news
Профилактическое мероприятие «Такси» проводится на территории Ижевска с 6 по 10 марта 2017 года.

"Целью проводимого мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации водителями легковых такси и повышение уровня безопасности пассажирских перевозок", - сообщает ОГИБДД УМВД России по г.Ижевску.

В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на выполнение требований федерального законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями такси.
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