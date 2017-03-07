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Профилактическое мероприятие «Такси» проходит в Ижевске
Опубликована: Сегодня 14:24 Профилактическое мероприятие «Такси» проводится на территории Ижевска с 6 по 10 марта 2017 года.
"Целью проводимого мероприятия является профилактика дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации водителями легковых такси и повышение уровня безопасности пассажирских перевозок", - сообщает ОГИБДД УМВД России по г.Ижевску.
В первую очередь сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на выполнение требований федерального законодательства при осуществлении перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями такси.
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