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Материнский капитал выплатят в течении 10 рабочих дней
Опубликована: Сегодня 15:30 Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до десяти дней. Об этом сегодня, 6 марта пишет RT.
«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя», — сообщил премьер-министр на совещании со своими заместителями.
Ранее Министерство труда России предложило продлить программу материнского капитала на пять лет, до 2023 года.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации маткапитала до 2020 года.
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