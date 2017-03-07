Материнский капитал выплатят в течении 10 рабочих дней

Опубликована: Сегодня 15:30

фото: news.mail.ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сокращении срока перечисления материнского капитала с одного месяца до десяти дней. Об этом сегодня, 6 марта пишет RT.

«Я подписал постановление, которое приводит правила управления средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, кроме того, там сокращается с месяца до десяти рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя», — сообщил премьер-министр на совещании со своими заместителями.

Ранее Министерство труда России предложило продлить программу материнского капитала на пять лет, до 2023 года.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке индексации маткапитала до 2020 года.



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