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Вместо очистки дорог во дворах Ижевска дорожники начали устанавливать запрещающие знаки
Опубликована: Сегодня 16:33 В Ижевске продолжается борьба коммунальщиков с выпавшим снегом, но пока это происходит не очень эффективно. Побеждают в этой битве атмосферные осадки, которые вкупе с холодным ветром превращают дороги в подобие поверхности Луны.
Горы и кратеры теперь можно наблюдать в любом дворе. Только вместо того, чтобы пригнать трактор и срезать лунную поверхность до состояния земной, был придумал более интересный выход из ситуации. Дорожники просто запретили поворот налево с ул.Бабушкина на ул.Михайлова, наплевав на местных жителей. Теперь любой водитель рискует получить штраф, решив проехать к дому по привычному ему пути.
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