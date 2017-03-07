Вместо очистки дорог во дворах Ижевска дорожники начали устанавливать запрещающие знаки

Опубликована: Сегодня 16:33



фото: Андрей Стерхов фото: Андрей Стерхов

Горы и кратеры теперь можно наблюдать в любом дворе. Только вместо того, чтобы пригнать трактор и срезать лунную поверхность до состояния земной, был придумал более интересный выход из ситуации. Дорожники просто запретили поворот налево с ул.Бабушкина на ул.Михайлова, наплевав на местных жителей. Теперь любой водитель рискует получить штраф, решив проехать к дому по привычному ему пути.