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Заместитель главнокомандующего ВВ МВД РФ задержан за взятку 10 млн рублей
Опубликована: Сегодня 17:26 Генерал-лейтенант внутренних войск МВД РФ Вячеслав Варчук был задержан по подозрению в вымогательстве "отката". По словам источников Лайфа, вскоре после задержания сотрудниками военного следствия Вячеслав Варчук был арестован судом. В ходе допросов ему было инкриминировано получение крупной денежной суммы.
По имеющимся данным, речь идёт о 10 миллионах рублей. Эту сумму бывшему заместителю главнокомандующего ВВ МВД РФ передал полковник Александр Костин — один из его подчинённых, также занимающий высокопоставленный пост во внутренних войсках министерства.
Как выяснил Лайф, показания на Варчука и Костина дал задержанный ранее офицер спецсвязи России Гостев. Он рассказал следователям о том, что передал денежное вознаграждение полковнику Костину, а он уже после этого отправился с деньгами к своему руководителю. Взамен Костин и Варчук обещали Гостеву оказать содействие в выделении ещё 250 миллионов рублей на их деятельность из бюджета.
Директор Росгвардии Виктор Золотов был своевременно проинформирован о задержании высокопоставленных сотрудников ведомства.
По данным Лайфа, число фигурантов уголовного дела может увеличиться в ходе следствия.
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