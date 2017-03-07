Заместитель главнокомандующего ВВ МВД РФ задержан за взятку 10 млн рублей

Опубликована: Сегодня 17:26



фото: vvmvd.ru фото: vvmvd.ru

По имеющимся данным, речь идёт о 10 миллионах рублей. Эту сумму бывшему заместителю главнокомандующего ВВ МВД РФ передал полковник Александр Костин — один из его подчинённых, также занимающий высокопоставленный пост во внутренних войсках министерства.Как выяснил Лайф, показания на Варчука и Костина дал задержанный ранее офицер спецсвязи России Гостев. Он рассказал следователям о том, что передал денежное вознаграждение полковнику Костину, а он уже после этого отправился с деньгами к своему руководителю. Взамен Костин и Варчук обещали Гостеву оказать содействие в выделении ещё 250 миллионов рублей на их деятельность из бюджета.Директор Росгвардии Виктор Золотов был своевременно проинформирован о задержании высокопоставленных сотрудников ведомства.По данным Лайфа, число фигурантов уголовного дела может увеличиться в ходе следствия.