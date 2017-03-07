Крымские татары не намерены уезжать с Крымского полуострова

Опубликована: Сегодня 18:21

фото: krymtrek.ru
Крымские татары не намерены покидать пределы Крымского полуострова, а уж тем более переезжать на Украину. Как заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, пишет Regnum.

На территории Крыма существуют этнические проблемы, но в целом ситуация меняется в лучшую сторону, считает Баринов. В качестве доказательства своего мнения чиновник приводит результаты социологического исследования, проведенного ведомством среди представителей крымско-татарского населения Республики Крым.

Так, отвечая на вопрос: «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?», лишь два процента опрошенных заявили о желании переехать в другой регион России. 10% готовы поменять место жительства в пределах Крыма. Большинство представителей крымских татар не хотят переезжать куда бы то ни было. Ни один из опрошенных не заявил о том, что желает переехать на Украину.

Данные опроса свидетельствуют о том, что «жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону», считает Баринов. Чиновник подчеркнул, что в защиту репрезентативности данных свидетельствует и тот факт, что опрос проводился представителями крымских татар и у опрашиваемых была возможность говорить на крымско-татарском языке.

Ранее сообщалось, что этнические крымские татары Турции провели акцию у российского посольства против «российской аннексии Крыма». Участники акции отметили, что «Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией».



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