Крымские татары не намерены уезжать с Крымского полуострова

Опубликована: Сегодня 18:21



фото: krymtrek.ru фото: krymtrek.ru

На территории Крыма существуют этнические проблемы, но в целом ситуация меняется в лучшую сторону, считает Баринов. В качестве доказательства своего мнения чиновник приводит результаты социологического исследования, проведенного ведомством среди представителей крымско-татарского населения Республики Крым.Так, отвечая на вопрос: «Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?», лишь два процента опрошенных заявили о желании переехать в другой регион России. 10% готовы поменять место жительства в пределах Крыма. Большинство представителей крымских татар не хотят переезжать куда бы то ни было. Ни один из опрошенных не заявил о том, что желает переехать на Украину.Данные опроса свидетельствуют о том, что «жизнь крымских татар меняется в лучшую сторону», считает Баринов. Чиновник подчеркнул, что в защиту репрезентативности данных свидетельствует и тот факт, что опрос проводился представителями крымских татар и у опрашиваемых была возможность говорить на крымско-татарском языке.Ранее сообщалось, что этнические крымские татары Турции провели акцию у российского посольства против «российской аннексии Крыма». Участники акции отметили, что «Крым и крымские татары никогда не смирятся с оккупацией».