Инспекторы Россельхознадзора проверили ввезенные в Удмуртию цветы

Опубликована: Сегодня 08:31



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Всего с начала года инспекторы Управления отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике досмотрели более 700 тыс срезов цветов и более 45 тыс горшечных растений. Предприятия республики, выращивающие срезы цветов, под контролем государственных инспекторов отгрузили на экспорт около 430 тыс срезов тюльпанов.Во всей цветочной продукции карантинных вредных организмов не выявлено.