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Инспекторы Россельхознадзора проверили ввезенные в Удмуртию цветы
Опубликована: Сегодня 08:31 Более 240 тыс срезанных цветов и более 25 тыс горшечных растений было ввезено в Удмуртию в преддверии Международного женского дня.
Всего с начала года инспекторы Управления отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике досмотрели более 700 тыс срезов цветов и более 45 тыс горшечных растений. Предприятия республики, выращивающие срезы цветов, под контролем государственных инспекторов отгрузили на экспорт около 430 тыс срезов тюльпанов.
Во всей цветочной продукции карантинных вредных организмов не выявлено.
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