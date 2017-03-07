Россия перевела 77 888 309 долларов в качестве взноса в бюджет ООН

Опубликована: Сегодня 10:15





Россия перечислила в бюджет Организации Объединенных Наций почти 78 миллионов долларов в качестве ежегодного взноса, сообщается на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

«Россия перевела сумму в размере 77 888 309 долларов в качестве уплаты начисленного взноса в регулярный бюджет ООН», — уточняется в пресс-релизе.

Размер взносов в бюджет ООН устанавливается в зависимости от среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Доля России в бюджете составляет около 2,5 процента, США покрывают 22 процента расходов организации (3 миллиарда долларов). Значителен так же вклад Китая - он перечислил почти 200 миллионов долларов.

Всего взносы за 2017 год уже перечислили более 50 стран. Государства, которые не делают отчисления в бюджет организации в течение двух лет, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. В феврале среди таких стран оказались Венесуэла, Ливия и Судан.