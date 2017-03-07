Известный блогер Илья Варламов назвал Ижевск городом-сугробом

Опубликована: Сегодня 10:40

Известный блогер Илья Варламов назвал Ижевск городом-сугробом в своем твиттер-аккаунте. 

Известно, что блогер женат на уроженке Ижевска и в связи с этим иногда посещает столицу Удмуртии. В связи с чем блогер был в нашем городе на этот раз, пока неизвестно.

Ижевск этой зимой действительно утопает снегу. Только в марте с улиц города планируется вывезти 100 тысяч тонн снега, сообщает Ижлайф.

Глава республики Александр Соловьев потребовал от муниципалитетов активнее заняться вывозом снега. И отметил, что по данным Центра антистихии МЧС России Удмуртия входит в число 20 регионов страны, где ожидается неблагоприятное развитие паводка. Количество снега достигло уровня в 1979 года, когда весенний паводок нанес Ижевску ущерб в 180 млн рублей. Тогда в мае скорость притока воды в пруд составляла 312 куб. м в секунду, даже останавливалось движение трамваев.



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