Фильм о терактах в России, якобы совершенных российскими спецслужбами, профинансирует Великобритания

Опубликована: Сегодня 11:37

фото: truth99themovie.com
Съемки шпионского триллера «Правда99» («Truth99») начнутся в 2017 году на Украине и в странах Евросоюза. Как пишет «SM-news», поисками девушки славянской внешности на роль главной героини занимается украинское актерское агентство «Интеркинофонд», финансовое обеспечение проекта взяла на себя Великобритания, а сценарий готовили сотрудники коммерческой кинокомпании «Eager Films BV» из Нидерландов. Также для повышения рейтинга проекта к консультациям привлекали известного голливудского сценариста Дару Маркс, специализирующуюся на фильмах, в которых девушки – главные персонажи.

По сюжету действия разворачиваются в 1999 году в России. Москву, Буйнакск и Волгодонск сотрясли теракты, унесшие жизни более 300 человек. Население в панике. А дальше начинается самое интересное: сценаристы отказались от официальной версии о причастности чеченских боевиков к волне терактов. По задумке авторов, взрывы жилых домов якобы на совести сотрудников ФСБ России, которые получили прямой приказ об организации терактов от президента страны. В качестве аргументов в фильме планируют использовать документальные съемки с известными российскими правозащитниками и оппозиционерами Анной Политковской, Александром Литвиненко и Борисом Немцовым. Последние неоднократно публично обвиняли в произошедшем органы госбезопасности страны.

Главная героиня – вымышленная «Александра Сафранова». Ее родители погибли в результате трагических событий осени 1999 года. Девушка становится журналисткой и вместе с другим вымышленным персонажем – бывшим сотрудником британской разведки МИ-6 «Райаном Бэкстером» пытается отыскать в Европе видеозапись бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко с фактами, подтверждающими причастность к терактам в России ФСБ.

На официальном сайте проекта «Truth99» кроме единственной картинки с кратким описанием сюжета и просьбой обращаться по всем вопросам к продюсеру больше никакой информации нет. Также указано, что в основу фильма положены реальные события.



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