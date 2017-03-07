Житель Ижевска закрылся в иномарке, не желая отдавать ее приставам

Опубликована: Сегодня 12:26



фото: r18.fssprus.ru фото: r18.fssprus.ru

Осуществляющий розыск судебный пристав-исполнитель выяснил, что организация-должник является собственником дорогой иномарки. Совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы разыскиваемый автомобиль был остановлен в городе.Водитель попытался оказать сопротивление сотрудникам ДПС и судебным приставам, закрывшись в иномарке. Но после разъяснений о возможности его привлечения к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, мужчина предпочёл освободить авто. Транспортное средство было арестовано и доставлено на эвакуаторе на специализированную стоянку.