Житель Ижевска закрылся в иномарке, не желая отдавать ее приставам

Опубликована: Сегодня 12:26

фото: r18.fssprus.ru
Судебные приставы Октябрьского района Ижевска арестовали автомобиль «Фольксваген-Амарок» по исполнительному производству. Как сообщает пресс-служба федерального управления судебных приставов по Удмуртии, поводом этому послужила задолженность одного юридического лица в пользу другого в размере 256 тыс. рублей.

Осуществляющий розыск судебный пристав-исполнитель выяснил, что организация-должник является собственником дорогой иномарки. Совместно с инспекторами дорожно-патрульной службы разыскиваемый автомобиль был остановлен в городе.

Водитель попытался оказать сопротивление сотрудникам ДПС и судебным приставам, закрывшись в иномарке. Но после разъяснений о возможности его привлечения к административной ответственности по ст. 17.14 КоАП РФ за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, мужчина предпочёл освободить авто. Транспортное средство было арестовано и доставлено на эвакуаторе на специализированную стоянку.
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