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Водитель ВАЗа погиб на трассе в Сарапульском районе
Опубликована: Сегодня 13:30 Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» погиб на трассе в Сарапульском районе, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся со встречным автомобилем «Опель». Погибший 28-летний водитель «ВАЗ-2107» не был пристегнут ремнем безопасности.
Авария произошла во вторник, 7 марта, около 7:14 на 2 км автодороги «Северная объездная дорога Сарапула». Водитель «Опеля» не пострадал.
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