Водитель ВАЗа погиб на трассе в Сарапульском районе

Опубликована: Сегодня 13:30

Водитель автомобиля «ВАЗ-2107» погиб на трассе в Сарапульском районе, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся со встречным автомобилем «Опель». Погибший 28-летний водитель «ВАЗ-2107» не был пристегнут ремнем безопасности. 

Авария произошла во вторник, 7 марта, около 7:14 на 2 км автодороги «Северная объездная дорога Сарапула». Водитель «Опеля» не пострадал.






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