Водитель ВАЗа погиб на трассе в Сарапульском районе

Опубликована: Сегодня 13:30





Водитель отечественного автомобиля не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся со встречным автомобилем «Опель». Погибший 28-летний водитель «ВАЗ-2107» не был пристегнут ремнем безопасности.Авария произошла во вторник, 7 марта, около 7:14 на 2 км автодороги «Северная объездная дорога Сарапула». Водитель «Опеля» не пострадал.