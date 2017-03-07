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В ОАО "Увамолоко" исполнили требование о запуске очистных сооружений
Опубликована: Сегодня 14:36 Увинский районный суд обязал ООО «Ува-молоко» в Удмуртии построить сооружения по очистке и обеззараживанию сточных вод, сообщает информагентство СУСАНИН со ссылкой на пресс-службу управления федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике.
Компания нарушала санитарно-эпидемиологические требования при сбросе жидкостей с производственной площадки в реку Ува. Предписание не выполнено в установленные сроки. «Исполнительный документ поступил в межрайонный отдел по исполнению особых исполнительных производств. В рамках исполнительного производства судебный пристав выставил должнику требование, привлёк к административной ответственности по статье 17.15 КоАП России («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).
На сегодняшний день требования Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора под контролем службы судебных приставов исполнены в полном объёме.
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