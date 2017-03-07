Глава Удмуртии добивается справедливого распределения налогов между республикой и федерацией

Опубликована: Сегодня 15:21



фото: kremlin.ru фото: kremlin.ru

«Если сказать конкретно, то принятых решений на форуме не было. На совещании выступили губернаторы: томский, московский и башкирский. Говорили о неправильном, порой, распределении бюджетных средств. Всем известно, что есть регионы богатые, есть бедные. После выступления Дмитрий Анатольевич (Медведев – прим. ред.) сказал, что все выступления зарегистрированы и будут приняты меры», - рассказал Александр Соловьев, который не планировал выступать в рамках форума, однако, не смог обойти вопрос о распределении налоговых поступлений.Как отметил глава Удмуртии, он обратил внимание премьера Медведева на то, что 50 процентов налоговых поступлений должны оставаться в республике. «Я не выдержал и тоже решил выступить. Необходимо, чтобы 50 процентов налоговых поступлений оставалось у нас. Таких регионов много. Дмитрий Анатольевич снова переспросил цифру. Я снова сказал 50 на 50.», - сказал Соловьев. Глава Удмуртии также рассказал о том, что в ближайшее время встретится с министром финансов России Антоном Силуановым. «Я встречусь с министром финансов России и снова обозначу проблему. Думаю, с Антоном Германовичем мы обо всем поговорим». –сказал в заключение Соловьев.