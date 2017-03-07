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В России детям запретили смотреть фильм «Красавица и чудовище» без взрослых
Опубликована: Сегодня 16:30 Фильм «Красавица и чудовище» в России выйдет в прокат с возрастным ограничением 16+. Как сообщил глава департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов, полностью запрещать показ мюзикла никто не собирается, пишет Ura.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. «Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки», — сказал Милонов. Отмечается, что это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.
В картине покажут персонажа-гомосексуалиста. Им оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).
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