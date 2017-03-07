В России детям запретили смотреть фильм «Красавица и чудовище» без взрослых

Опубликована: Сегодня 16:30



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Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. «Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки», — сказал Милонов. Отмечается, что это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.В картине покажут персонажа-гомосексуалиста. Им оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).