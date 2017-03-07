В России детям запретили смотреть фильм «Красавица и чудовище» без взрослых

Опубликована: Сегодня 16:30

фото: скриншот видео
Фильм «Красавица и чудовище» в России выйдет в прокат с возрастным ограничением 16+. Как сообщил глава департамента кинематографии Министерства культуры Вячеслав Тельнов, полностью запрещать показ мюзикла никто не собирается, пишет Ura.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов попросил министра культуры Владимира Мединского провести допремьерную проверку фильма «Красавица и чудовище» на предмет пропаганды гомосексуализма. «Общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки», — сказал Милонов. Отмечается, что это будет первый фильм Disney, в котором покажут однополые отношения.

В картине покажут персонажа-гомосексуалиста. Им оказался ЛеФу (Джош Гэд), помощник главного антагониста Гастона (которого играет Люк Эванс).



Загрузка...
Теги
Александр Волков Сарапул Ижавто творчество футбол торговля зоопарк Воткинск транспорт конкурс хоккей Завьялово долг убийство алкоголь безопасность дороги биатлон физкультура СМИ недвижимость технологии спортсмен природа Владимир Путин финансы Ижевск правительство преступление Игра выставка пожар ГИБДД праздник Интернет траур звезда погода оружие выборы бизнес медицина Ува МЧС терроризм музыка полиция инвалид прокуратура мода кино Можга Москва штраф ветеран депутат вода здоровье Дмитрий Медведев ремонт суд ГЖД США образование Голливуд Балезино самолет Малая Пурга Удмуртия МВД Украина строительство наркотики животные Госсовет УР телевидение семья рейтинг видео туризм свадьба бюджет ДТП СКП лес Глазов дети промышленность молодежь Новый год/Рождество пенсия ИжГТУ армия Россия религия школа фестиваль занятость банк ЖКХ
Все теги
Яндекс.Погода