Более 50 кг наркотиков уничтожили в Ижевске правоохранители

Опубликована: Сегодня 17:36

фото: 18.мвд.рф
Более 50 кг наркотических средств уничтожили в Ижевске сотрудники полиции. Сожженные в печах одного из местных заводов наркотики проходили по уголовным делам в качестве вещественных доказательств.

Эта процедура обязательная, предусмотренная законодательством. Специально созданной комиссией ежеквартально проводится сверка вещественных доказательств по уголовным делам, приговоры суда по которым вступили в законную силу, а также вынесены постановления о прекращении уголовных дел.

Уважаемые жители и гости города Ижевска и Удмуртской Республики, вы можете сообщить об известных вам фактах незаконного оборота наркотиков, позвонив в правоохранительные органы:

Дежурная часть Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике: 41-51-99, 44-77-33, факс 44-77-33

«Телефон доверия» МВД по Удмуртской Республике: 8(3412) 419–373, 419–575



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