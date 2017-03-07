Итальянец подарил любимой на 8 марта свою почку

Опубликована: Сегодня 18:33

фото: flashnord.com
В канун 8 Марта итальянец решил подарить своей 44-летней возлюбленной не традиционный букет тюльпанов, а собственную почку. Как пишет Sputnik.by со ссылкой на итальянские СМИ, операция по трансплантации была проведена в туринской больнице Molinette.

Женщине, страдающей серьезным генетическим заболеванием, почти два месяца искали донора. Им решил стать ее 52-летний бойфренд, пожертвовавший свою почку. Сообщается, что сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.

Как заявили журналистам сотрудники больницы Molinette, мужчина таким образом выразил свою большую любовь, приурочив "подарок" к Международному женскому дню.
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