Итальянец подарил любимой на 8 марта свою почку

Опубликована: Сегодня 18:33



фото: flashnord.com фото: flashnord.com

Женщине, страдающей серьезным генетическим заболеванием, почти два месяца искали донора. Им решил стать ее 52-летний бойфренд, пожертвовавший свою почку. Сообщается, что сейчас пациенты находятся под наблюдением медиков: врачи оценивают состояние донора и реципиента как удовлетворительное.Как заявили журналистам сотрудники больницы Molinette, мужчина таким образом выразил свою большую любовь, приурочив "подарок" к Международному женскому дню.