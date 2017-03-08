В Ижевске сбили насмерть водителя, попавшего в ДТП несколькими минутами ранее

Опубликована: Сегодня 12:09



Фото:1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии http://susanin.udm.ru/news/2017/03/08/468479#hcq=SXyzgdq Фото:1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии http://susanin.udm.ru/news/2017/03/08/468479#hcq=SXyzgdq

В Ижевске на улице Карла Маркса насмерть сбили мужчину, сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Как сообщает ИА "Сусанин", трагедия произошла во вторник, 7 марта, около 21:00, напротив дома №25.

«Семерка» столкнулась с «Джилли», которой управлял мужчина 1977 года рождения. После этого иномарка столкнулась еще с «Фольксваген Поло» за рулем которого был мужчина 1969 года рождения. Водители столкнувшихся авто вышли из машин, и в этот момент владельца «Фольксвагена» сбил «ВАЗ 2106». От полученных травм пострадавший скончался на месте.