Отца судят в Удмуртии за убийство деда, который пытался изнасиловать внучку

Опубликована: Сегодня 17:57

В Игре Следственным комитетом закончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного отца. 

Пресс-служба Следственного комитета РФ по УР сообщила, что инцидент произошел 4 января, когда обвиняемый с женой и 13-летней дочерью приехал в гости к родителям. Вечером родственники пошли гулять, в доме с внучкой остался лишь 54-летний дед, который попытался изнасиловать спящую девочку, но той удалось вырваться и убежать на улицу без обуви и одежды.

Обвиняемый отец забежал в дом и избил отца кочергой. Тот впоследствии скончался.

 Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Отцу грозит наказание до трех лет лишения свободы.



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