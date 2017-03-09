Программу "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной показали в школе Ижевска

Опубликована: Сегодня 19:28

Фото: кадр из эфира Первого Канала.

Детям в ижевском лицее №86 на уроке психологии показали выпуск передачи «Пусть говорят» про 17-летнюю жертву изнасилования Диану Шурыгину из Ульяновска.

Напомним, что 17-летняя Диана из Ульяновска стала известна после серии передач «Пусть говорят» на Первом канале. Если верить версии следствия, поддержаной судом, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов, за что получил три года колонии. Вместе с тем есть версия, согласно которой она в тот вечер вступила в половой контакт с двумя молодыми людьми, находясь в состоянии опьянения. Но второй участник мероприятия сумел откупиться от уголовного преследования.

Зрители в студии разделилась на два лагеря - кто-то уверен, что она стала жертвой негодяя, кто-то встал на сторону молодого человека.

- Школьники сами попросили его включить передачу в оставшееся время и озвучить свое мнение на сложившуюся ситуацию. Сейчас им особенно интересны взаимоотношения между мальчиками и девочками. Особенно это проявляется именно в этом классе, - рассказала Наталья Заварзина, директор лицея журналисту сайта «Комсомольская правда»-Ижевск».




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