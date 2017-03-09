Треть жителей Удмуртии - пенсионеры

Опубликована: Сегодня 11:18



фото: pensioneruxox.ru фото: pensioneruxox.ru

За 2016 год количество пенсионеров в Удмуртии увеличилось на 7 тыс. Объем выплаченных средств составил более 75 млрд рублей, это на 2 млрд рублей больше показателя 2015 года. На 1 января текущего года средний размер пенсии жителя Удмуртии составил 12 132 рубля, за год сумма увеличилась на 352 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости – 12 744 рубля, накопительной – 655 рублей, социальной пенсии – 8 804 рубля, пенсия ребенка-инвалида с детства – 13 689 рублей.Ежемесячное материальное обеспечение ветеранов – участников Великой Отечественной войны (ВОВ) с учетом установленных социальных выплат и пенсий составило 39 739 рублей, инвалидов Великой Отечественной войны – 34 689 рублей, вдов участников ВОВ – 30 110 рублей. За получением сертификатов на материнский капитал обратились более 99 тыс граждан. Их них более 11 тыс. – в 2016 году. 51% семей полностью и частично распорядились средствами на сумму более 27 млрд рублей.Всего за отчетный период в бюджет Пенсионного фонда России от страхователей поступило 33 млрд 250 млн рублей взносов, в бюджет фонда обязательного медицинского страхования – 7,5 млрд рублей. Темп роста страховых взносов по сравнению с 2015 годом составил 7,5% и 8,2% соответственно.