Треть жителей Удмуртии - пенсионеры

Опубликована: Сегодня 11:18

фото: pensioneruxox.ru
В Удмуртии пенсию получают 454 519 человек. Как сообщает ИА "Сусанин" со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики, по данным на 1 января 2017 года, это почти 29% от общего число жителей региона.

За 2016 год количество пенсионеров в Удмуртии увеличилось на 7 тыс. Объем выплаченных средств составил более 75 млрд рублей, это на 2 млрд рублей больше показателя 2015 года. На 1 января текущего года средний размер пенсии жителя Удмуртии составил 12 132 рубля, за год сумма увеличилась на 352 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости – 12 744 рубля, накопительной – 655 рублей, социальной пенсии – 8 804 рубля, пенсия ребенка-инвалида с детства – 13 689 рублей.

Ежемесячное материальное обеспечение ветеранов – участников Великой Отечественной войны (ВОВ) с учетом установленных социальных выплат и пенсий составило 39 739 рублей, инвалидов Великой Отечественной войны – 34 689 рублей, вдов участников ВОВ – 30 110 рублей. За получением сертификатов на материнский капитал обратились более 99 тыс граждан. Их них более 11 тыс. – в 2016 году. 51% семей полностью и частично распорядились средствами на сумму более 27 млрд рублей.

Всего за отчетный период в бюджет Пенсионного фонда России от страхователей поступило 33 млрд 250 млн рублей взносов, в бюджет фонда обязательного медицинского страхования – 7,5 млрд рублей. Темп роста страховых взносов по сравнению с 2015 годом составил 7,5% и 8,2% соответственно.
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