Мечтающего мгновенно обогатиться молодого человека задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:55



фото: yugtimes.com фото: yugtimes.com

Было установлено, что, вооружившись ножом и отверткой, злоумышленник пытался вскрыть банкомат и похитить деньги. Однако по независящим от него обстоятельствам довести до конца преступный умысел не смог.В настоящее время по факту покушения на кражу следственным отделом по Первомайскому району СУ при УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении подозреваемого, ранее не судимого 23-летнего уроженца Игринского района Удмуртии, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Выяснилось, что ранее задержанный пытался вскрыть еще два банкомата на ул. Пушкинской и Удмуртской, но также не смог довести свой преступный умысел до конца: в отделениях срабатывали сигнализации.