Мечтающего мгновенно обогатиться молодого человека задержали в Ижевске

Опубликована: Сегодня 11:55

фото: yugtimes.com
Пытавшегося вскрыть несколько банкоматов парня задержали в Ижевске. Подозрительного молодого человека увидели на выходе из отделения банка сотрудники вневедомственной охраны, когда около 03:30 часов утра сработала тревожная сигнализация в отделении банка на ул. К. Либкхнехта.

Было установлено, что, вооружившись ножом и отверткой, злоумышленник пытался вскрыть банкомат и похитить деньги. Однако по независящим от него обстоятельствам довести до конца преступный умысел не смог.

В настоящее время по факту покушения на кражу следственным отделом по Первомайскому району СУ при УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело. На время следствия в отношении подозреваемого, ранее не судимого 23-летнего уроженца Игринского района Удмуртии, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Выяснилось, что ранее задержанный пытался вскрыть еще два банкомата на ул. Пушкинской и Удмуртской, но также не смог довести свой преступный умысел до конца: в отделениях срабатывали сигнализации.
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