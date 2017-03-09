Древние захоронения обнаружены при раскопках в Сарапуле

Опубликована: Сегодня 12:27

фото: Конюхов В.А.
При реконструкции Набережной реки Камы в районе Красной (Соборной) площади в Сарапуле строители работают в культурном слое XVII-XIX веков. Обнаружены захоронения первых сарапульцев, рыболовные крючки, берестяные туески, фрагменты одежды и обуви.

В яме виднеется фрагмент хорошо сохранившегося сруба – его границы не совсем ясны. Виден только угол. Может оказаться чем угодно - колодцем, конюшней, амбаром, овином, овчарней, погребом - ледником, выгребной ямой. При рубке использовалось несколько пород древесины, сообщает "Общество изучения Прикамского края".



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