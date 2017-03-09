За неубранный снег в Устиновском районе Ижевска виновных оштрафовали

Опубликована: Сегодня 14:13



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«Установлено, что в нарушение пункта 3.1.8 ГОСТ Р 50597-93 на участках улиц проезжей части вблизи образовательных организаций района – школ и детских садов: на ул. Труда, проезжая часть проспекта Калашникова, ул. Ворошилова, ул. Маслюкова, ул. Сабурова, ул. Петрова, ул. Молодежная и ул. Короткова, допускается формирование снежных валов непосредственно перед пешеходными переходами, проезжая часть не очищена от снега", - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.Обязательства по содержанию автомобильных дорог общего пользования в 2017 году приняло на себя предприятие «ДРЭУ», учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» и фирма «УНИ-Строй». Виновные лица были оштрафованы.