За неубранный снег в Устиновском районе Ижевска виновных оштрафовали

Опубликована: Сегодня 14:13

фото: pg13.ru
За ненадлежащее содержание дорог Устиновского района к административной ответственности в виде штрафа были привлечены виновные лица. Произошло это после проверки прокуратурой Устиновского района с привлечением специалистов отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Ижевску исполнения законодательства, регулирующего отношения в сфере содержания дорог, обеспечения безопасности дорожного движения на территории района.

«Установлено, что в нарушение пункта 3.1.8 ГОСТ Р 50597-93 на участках улиц проезжей части вблизи образовательных организаций района – школ и детских садов: на ул. Труда, проезжая часть проспекта Калашникова, ул. Ворошилова, ул. Маслюкова, ул. Сабурова, ул. Петрова, ул. Молодежная и ул. Короткова, допускается формирование снежных валов непосредственно перед пешеходными переходами, проезжая часть не очищена от снега", - сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Обязательства по содержанию автомобильных дорог общего пользования в 2017 году приняло на себя предприятие «ДРЭУ», учреждение «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» и фирма «УНИ-Строй». Виновные лица были оштрафованы.
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