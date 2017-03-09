Дети нашли в колодце теплотрассы тело жителя Воткинска

Опубликована: Сегодня 15:05

фото: lada.kz
В Международный женский день в Воткинске дети нашли тело мужчины. Следственные органы, которые уже начали проверку по данному факту, сообщили, что случилось это около 15.30 в колодце теплотрассы по ул. Луначарского.

По данным проверки, 40-летний погибший проживал с матерью, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. В ходе осмотра места происшествия обнаружено оборудованное на трубе спальное место. По предварительным данным, причиной смерти явилось повреждение спинного мозга в результате несчастного случая - покидая спальное место, мужчина мог зацепиться воротником куртки за конструктивный элемент теплокамеры – вентиль, расположенный на высоте более полутора метров от пола.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе опрашиваются родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



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